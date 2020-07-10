Hakkari'de 3 gün süren düğünler 4 saat ile sınırlandırıldı HAKKARİ'de, 3 gün 3 gece süren aşiret düğünleri valilik tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 saat ile sınırlandırdı.

HAKKARİ'de, 3 gün 3 gece süren aşiret düğünleri valilik tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 saat ile sınırlandırdı.

Hakkari Valiliği Köylerde veya sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü etkinliklerin süresinin aynı gün içinde 14: 30-18: 30 saatleri arasında yapılmasına karar verdi. Hakkari Valiliği'nce yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı, bu nedenlere bağlı olarak bazı mahalle ve köylerin karantinaya alınmak zorunda kalındığı görülmektedir. Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda? Köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde 14: 30-18: 30 saatleri arasında yapılmasına, Tedbirlere uymayanlarla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: DHA