Hakkari'de 3 gün önce kaybolan esnafın cesedi bulundu
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Hakkari'de 3 gün önce kaybolan esnafın cesedi bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 gündür aranan esnafın cesedi bulundu.

09.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:42
Hakkari'de 3 gün önce kaybolan esnafın cesedi bulundu

'nin ilçesinde 3 gündür aranan esnafın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde 3 gün önce halk pazarındaki iş yerine gitmek için evden ayrılan 'den (41) alamayan yakınları, durumu emniyete bildirdi.

Sabah saatlerinde pazardaki iş yerlerini açmaya giden esnaf, buldukları çuvalda ceset olduğunu fark etti. Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin Çetin'e ait olduğu belirlendi.

Çetin'in cesedi incelemenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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