Hakkari'de 3 bin 500 rakımdaki su arızası giderildi
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Hakkari'de 3 bin 500 rakımdaki su arızası giderildi

Hakkari'de 3 bin 500 rakımdaki su arızası giderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri 3 bin 500 rakımdaki Golan ana şebekesinden gelen hatta oluşan arızaları giderdi.

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Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri 3 bin 500 rakımdaki Golan ana şebekesinden gelen hatta oluşan arızaları giderdi.

Ramazan ayında su arıza ekipleri oruçlu olmalarına rağmen yüksek rakımlı bölgede zor koşullara rağmen vatandaşların su ihtiyacını karşılaması adına çalışmalarını sürdürüyor. Bir başka su arıza ekibi ise maslaklardaki vana arızalarını gidermek için büyük bir çaba harcadı.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkililer şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana şebekede meydana gelen arızaları giderdiklerini belirttiler. - HAKKARİ

Hakkari'de 3 bin 500 rakımdaki su arızası giderildi
Hakkari'de 3 bin 500 rakımdaki su arızası giderildi
Hakkari'de 3 bin 500 rakımdaki su arızası giderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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