Hakkari'de 3 anti personel mayını imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tespit edilen 3 anti personel mayının imha edildiğini bildirdi.
22.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:41
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tespit edilen 3 anti personel mayının imha edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.
Bu kapsamda komandolar, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gerçekleştirdikleri arama tarama faaliyetlerinde tespit ettikleri 3 anti personel mayını imha etti.
Kaynak: AA