Hakkari'de 3,5 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
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Hakkari'de 3,5 kilo eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hakkari'de 3,5 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 3 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 3 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından icra edilen yol kontrol ve arama noktasında, Yüksekova ilçesi istikametinden Van'a giden bir araçta yapılan aramada, 307 paket içerisinde toplam 3 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yüksekova, Jandarma, Hakkari, Eroin, 3. Sayfa, Haberler

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