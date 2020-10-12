Hakkari'de 3,5 kilo eroin ele geçirildi
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Hakkari'de 3,5 kilo eroin ele geçirildi

12.10.2020 21:07 | Son Güncelleme: 12.10.2020 21:10
Hakkari'de 3,5 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 3 kilo 500 gram eroin bulundu.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 3 kilo 500 gram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında, dün Derecik ilçesi Yeşilova Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonda arazide bulunan çuvalda 7 paket halinde 3 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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