Hakkari'de 271 yerleşim yerinin yolu kapandı

08.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:35

Hakkari'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yerleşim yeri sayısı 271'e yükseldi.

Hakkari'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönden etkiliyor. Hakkari Valiliği, saat 16.30 itibariyle 82 köy ve 189 mezra yolu olmak üzere toplam 271 yerleşim yeri yolunun kapandığını açıkladı.

Kar yağışı, tipi ve sisin hakim olduğu kent merkezinde ise Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi 15 değişik mahallede çalışma başlattı. Yer yer fırtınaya yakalanan ekipler, bazen zor anlar yaşıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA