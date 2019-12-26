Hakkari'de 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Hakkari'de 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde gümrük kaçağı 270 cep telefonu ele geçirildi.

26.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:02
Hakkari'de 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi

'nin ilçesinde gümrük kaçağı 270 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü , İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçenin Beyazağaç Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada 270 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.

Kaynak: AA
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