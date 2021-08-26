Hakkari'de 25 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Hakkari'de 25 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 25 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 13 kilo 700 gram eroin ve 11 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 13 kilo 700 gram eroin ve 11 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçede bir araçta yapılan aramada 13 kilo 700 gram eroin ile 11 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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