Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı (3)

26.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:49

BAŞKALE'DE 12 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI

Van'ın Başkale ilçesinde, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı ilçede, yağış nedeniyle 5 mahalle ve 7 mezra yolu ulaşıma kapandı. Başkale Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, ilçe merkezindeki yolların kapanmaması karla mücadele çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kapanan yerleşim yerlerinin yollarını açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.?Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van),

Kaynak: DHA