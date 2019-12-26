Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı (2)

26.12.2019 11:49 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:49

YÜKSEKOVA'DA KAR YAĞIŞI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yoğun kar yağışı etkili olurken, belediye ekipleri, mahalle yollarının kapanmaması için karla mücadele çalışması başlattı. İlçede dün akşam başlayan kar yağışı, gece ve bu sabah aralıklarla devam etti. İlçe merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ise kapanan köy ve mezra yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

Kaynak: DHA