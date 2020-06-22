Hakkari'de 24 araç törenle hizmete alındı Hakkari'de 24 araç törenle hizmete alındıHAKKARİ Belediyesi, çeşitli hizmetlerde kullanmak üzere filosuna 24 yeni araç ekledi.

Hakkari'de 24 araç törenle hizmete alındı

HAKKARİ Belediyesi, çeşitli hizmetlerde kullanmak üzere filosuna 24 yeni araç ekledi. Araçlar, törenle kurban kesilip, dua edildikten sonra hizmete alındı.

Hakkari Belediyesi otogarında yapılan törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Duruk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, muhtarlar, belediye idari müdür ve amirleri ile belediye personeli katıldı. Sosyal mesafe kuralına uyulan tören, İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün dua okuması ve kurban kesimi ile başladı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, Hakkari'nin huzur kenti olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Göreve başladığı günden beri Hakkari halkına hizmet etmek için çabaladığın belirten Vali Akbıyık, "İlk geldiğimizde iller bankasında gelen pay nedeniyle personel maaşlarını bile ödeyemedik. Bu şartlar altında başladık. Hazırladığımız gelişim ve dönüşüm paketi çerçevesinde çıkarttığımız 25 adet proje ile çalışmalara başladık. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın destekleri ile yine kendi öz kaynaklarımızla, iller bankasının destekleriyle 24 adet yeni araç aldık. Bu araçlardan 10 tanesi şehir içi taşımacılıkta kullanılacak. Diğer 14 araç ise çöp araçları ve diğer iş makineleridir. Araç bakımında yeni bir değişim yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın İçişleri Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza burada şükranlarımı arz ediyorum. Hakkari şehri huzur şehri yolunda hızla ilerliyor' dedi.

Vali Akbıyık, daha sonra araçların içini dolaşarak, engellilerin bineceği minibüslere binerek, araçları denetledi.

Kaynak: DHA