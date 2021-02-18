Hakkari'de 23 kilo 300 gram eroin ele geçirildi
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Hakkari'de 23 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

18.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:42
Hakkari'de 23 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'de 23 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'de 23 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"ni önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce 16 Şubat'ta Depin yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada jantlara gizlenmiş 12 kilo 800 gram eroin bulundu.

Sürücü gözaltına alındı.

Derecik ilçesi Samanlı köyü Aydınlık mezrasında da dün yapılan aramada araziye gizlenmiş çuvalda 82 paket halinde 10 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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