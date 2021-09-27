Hakkari'de 22 av tüfeği ve 380 tabanca gövdesi ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel
HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 380 adet tabanca gövdesi, 22 adet av tüfeği ele geçirildi.
HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 380 adet tabanca gövdesi, 22 adet av tüfeği ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat üzerine Derecik İlçesinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramada, 380 adet tabanca gövdesi, 22 adet av tüfeği ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Son Dakika Haberleri