Hakkari'de 22 av tüfeği ve 380 tabanca gövdesi ele geçirildi - Haberler
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Hakkari'de 22 av tüfeği ve 380 tabanca gövdesi ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel
Hakkari'de 22 av tüfeği ve 380 tabanca gövdesi ele geçirildi

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 380 adet tabanca gövdesi, 22 adet av tüfeği ele geçirildi.

HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 380 adet tabanca gövdesi, 22 adet av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat üzerine Derecik İlçesinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramada, 380 adet tabanca gövdesi, 22 adet av tüfeği ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Son Dakika Haberleri
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