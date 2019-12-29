Hakkari'de 21 köy ve 67 mezra yolu ulaşıma kapandı
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Hakkari'de 21 köy ve 67 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de kapalı bulunan 21 köy ve 67 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

29.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:30
Hakkari'de 21 köy ve 67 mezra yolu ulaşıma kapandı

'de kapalı bulunan 21 köy ve 67 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 09.00 itibariyle il merkezinde 7 köy ve 22 mezra, ilçesinde 9 köy ve 28 mezra, ilçesinde ise 5 köy ve 16 mezra ile ilçesinde 1 mezra yolunun yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Kaynak: İHA
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