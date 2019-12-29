Hakkari'de 21 köy ve 67 mezra yolu ulaşıma kapandı
Hakkari'de kapalı bulunan 21 köy ve 67 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Hakkari'de kapalı bulunan 21 köy ve 67 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 09.00 itibariyle il merkezinde 7 köy ve 22 mezra, Yüksekova ilçesinde 9 köy ve 28 mezra, Şemdinli ilçesinde ise 5 köy ve 16 mezra ile Derecik ilçesinde 1 mezra yolunun yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi.
(Feyzullah Taş/İHA)