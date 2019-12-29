Hakkari'de 21 köy ve 67 mezra yolu ulaşıma kapandı
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Hakkari'de 21 köy ve 67 mezra yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de kapalı bulunan 21 köy ve 67 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

29.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:22
Hakkari'de 21 köy ve 67 mezra yolu ulaşıma kapandı

(İHA) – 'de kapalı bulunan 21 köy ve 67 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 09.00 itibariyle il merkezinde 7 köy ve 22 mezra, ilçesinde 9 köy ve 28 mezra, ilçesinde ise 5 köy ve 16 mezra ile ilçesinde 1 mezra yolunun yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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