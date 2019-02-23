Hakkari'de 2018 Yılında 25 Sodes Projesi Uygulandı

Hakkari'de 2018 yılında Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında uygulanan 25 projeden 2 bin 164 kişi yaralandı.



Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2017 yılında SODES kapsamında valiliğe 286 proje sunuldu.



Yapılan değerlendirme sonucu valilikçe uygulanabilirliği kabul edilen il merkezinde 17, Yüksekova'da 4, Şemdinli'de 3, Çukurca'da ise 1 olmak üzere 25 proje kabul edildi.



Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından öğrencilere, gençlere, sporculara, engellilere ve kadınlara yönelik 2018 yılında uygulanmaya başlanan projelerden 11'i tamamlanırken, diğerleri devam ediyor.

Projeler kapsamında 29 beceri geliştirme kursu, 11 bilgilendirme, bilinçlendirme seminer verildi.

Tamamlanan beceri geliştirme kursları projelerinden yararlanan 2 bin 164 kişiye 1 milyon 346 bin 338 lira harcandı.

Projeler kapsamında il dışı öğrenci gezileri düzenlendi, öğrenci ve sporculara kıyafetle spor malzemeleri desteğinde bulunuldu.

Kaynak: AA