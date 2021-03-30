Hakkari'de 200 çuval kaçak sigara, yüz binlerce hap ele geçirildi
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Hakkari'de 200 çuval kaçak sigara, yüz binlerce hap ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'de 200 çuval kaçak sigara, yüz binlerce hap ele geçirildiMehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de hudut birliklerince düzenlenen operasyonda, İran sınır hattındaki Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyünün Nevşiyan mevkiinde 200 çuval dolusu gümrük kaçağı sigara, yüz binlerce hap ve tütün...

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Hakkari'de 200 çuval kaçak sigara, yüz binlerce hap ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de hudut birliklerince düzenlenen operasyonda, İran sınır hattındaki Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyünün Nevşiyan mevkiinde 200 çuval dolusu gümrük kaçağı sigara, yüz binlerce hap ve tütün ele geçirildi.

Hakkari Jandarma Komutanlığı ile Van Jandarma Komutanlığı, 6'ncı Hudut Tugayı ve 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ekiplerince, İran sınır hattında bir grup kaçakçının giriş yaptığı bilgisi üzerine Yüksekova ilçesine bağlı İran sınır hattındaki Akpınar köyünün Nevşiyan Deresi mevkiine operasyon düzenlendi. JİHA destekli operasyona katılan jandarma ve hudut birlikleri arazi arama-taraması yaptı. Yapılan aramada 200 çuvalda 135 bin paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 239 bin yeşil reçete kapsamında hap, 150 bin gram gümrük kaçağı tütün ele geçirilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Hakkari'de 200 çuval kaçak sigara, yüz binlerce hap ele geçirildi
Hakkari'de 200 çuval kaçak sigara, yüz binlerce hap ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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