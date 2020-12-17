Hakkari'de 2 ton 115 kilo eroin ele geçirildi
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Hakkari'de 2 ton 115 kilo eroin ele geçirildi

17.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:47
Hakkari'de 2 ton 115 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları neticesinde 2020 yılında toplam 2 ton 115 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları neticesinde 2020 yılında toplam 2 ton 115 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafında yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 16 Aralık 2020 günü Yüksekova ilçesi Esendere Beldesi Güldalı köyü yol güzergahında batı illerine sevkiyat halinde olan bir araç durdurulmuş, yapılan aramada aracın bagaj kısmında paketlenmiş olarak toplamda 103 kilo 800 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Öte yandan güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları neticesinde 2020 yılında Hakkari'de toplam 2 ton 115 kilo eroin maddesinin ele geçirildiği öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 17:47:43. #1.15#
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