Hakkari'de 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Dunya.com