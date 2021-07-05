Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

14 Operasyonu kapsamında 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, silah ve mühimmat ele geçirildi.

14 Operasyonu kapsamında 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliği ile PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Uluyol/1 Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "3 Temmuz 2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Uluyol köyü mevkiinde İHA desteği ile 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Aynı gün J-SİHA ile yapılan yakın hava desteği neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. 4 Temmuz 2021 günü hedef bölgesine giren JÖH ve PÖH unsurları tarafından; 2 erkek bölücü terör örgütü mensubu cesedi, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 150 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 5 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 120 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği dürbünü, 4 adet savunma tipi el bombası, 1 adet termal kamera, 2 adet termal şemsiye, 1 adet sırt çantası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika... İstanbul'da polisle düğün konvoyu arasında nefes kesen kovalamaca kamerada
Son dakika... İstanbul'da polisle düğün konvoyu arasında nefes kesen kovalamaca kamerada
Son dakika... İstanbul'da KCK operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika... İstanbul'da KCK operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mehmet Kasapoğlu
Magazin Müge Anlı Kartal Tibet Ayşegül Çınar Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Burak Elmas Mostafa Mohamed Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 09:31:31. #1.16#

title