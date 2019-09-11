Hakkâri'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

11.09.2019 19:19

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari Çukurca'da icra edilen operasyonlarda 1'i yaralı olmak üzere 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: DHA