Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'nin Kırıkdağ bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Kırıkdağ bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Hakkari'nin merkez Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
(İHA)