Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Kırıkdağ bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

16.08.2019 11:55
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Kırıkdağ bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Hakkari'nin merkez Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
(İHA)

Kaynak: İHA
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