Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

16.08.2019 11:47

Hakkari'nin Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari'nin Merkez ilçesi, Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: AA