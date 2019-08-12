Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

12.08.2019 03:46
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. 
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca operasyon gerçekleştirildiği, operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede operasyonların sürdüğü de açıklamada yer aldı.


Kaynak: DHA
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