Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca operasyon gerçekleştirildiği, operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede operasyonların sürdüğü de açıklamada yer aldı.