Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de jandarma ve polis tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de jandarma ve polis tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yerildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez kırsalında bugün, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
ANKARA, -
Kaynak: DHA
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Metin Yıldız, eski sevgilisi programa bağlanınca yayını terk etmek istedi
Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşına güvenli bölge konusunda rest: Tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız
Son Dakika Güncel Haberleri