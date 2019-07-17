Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Açıklamada bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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