Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Açıklamada bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et