Hakkari'de 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Hakkari'de 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında yürütülen hava destekli operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkari'de 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında yürütülen hava destekli operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Şemdinli ilçesindeki terör hedeflerine hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda ilk belirlemelere göre, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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