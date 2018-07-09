Hakkari'de 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca yürütülen operasyonda Yüksekova ilçesi Alandüz bölgesinde 2 teröristin İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildiği belirtildi.

Teröristlerin, F-16 savaş uçaklarınca düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.