Hakkari'de 2 köy ve bir mezra karantinaya alındı HAKKARİ'nin Çanaklı ve Kırıkdağ köyleri ile Pınarbaşı Mahallesi'nin Yukarı Güvenir mezrası, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

HAKKARİ'nin Çanaklı ve Kırıkdağ köyleri ile Pınarbaşı Mahallesi'nin Yukarı Güvenir mezrası, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

Hakkari'de koronavirüs vakalarının görüldüğü Kırıkdağ ve Çanaklı köyleri ile Durankaya beldesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nin Yukarı Güvenir mezrası, karantinaya alındı. Pozitif vakaların tespit edildiği 2 köy ve bir mezraya, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Dışarıdan gelen bazı kişilerde pozitif vaka çıkması üzerine, karantinaya alınan üç yerleşim yerinde, bu kişilerin temas ettiği vatandaşlar tespit edilerek sağlık taramasından geçiriliyor.?2 köy ve bir mezradaki karantinanın 14 gün süreceği belirtildi.

- Hakkari

Kaynak: DHA