Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı yaylada kuzu kırkma şenliği HAKKARİ'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan yaylasında düzenlenen Kuzu Kırpma Şenliği'nde, küçükbaşlar kırkıldı.

HAKKARİ'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan yaylasında düzenlenen Kuzu Kırpma Şenliği'nde, küçükbaşlar kırkıldı. Şenliğe, pandemi nedeniyle bu yıl az sayıda vatandaş katıldı.

Merkeze bağlı 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'nda Kuzu Kırkma Şenliği düzenlendi. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, aşırı sıcağa aldırış etmeden güneşin altında kuzularını büyük bir özenle kırktı. Her yıl yüzlerce vatandaşın katıldığı kuzu kırkma şenliğe, bu yıl pandemi nedeniyle az sayıda kişi katıldı.

Kuzu kırkan Mehmet Ali Kuşar, her yıl olduğu gibi, bu yıl da kuzu kırkma şenliği düzenlediklerini, kuzu kırkmak için kendilerine yardım için gelenlere teşekkür ettiklerini belirtti.

Kaynak: DHA