2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
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2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

06.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:42

Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla yoğunluk yaşandı.

Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla yoğunluk yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi kayak merkezine giden vatandaşlar, snowboard, kayak ve kızakla kayarak keyifli anlar yaşadı.

Öte yandan vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için belediye tarafından hafta sonları kayak merkezine yolcu taşınmaya başlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki süreçte Kovid-19 tedbirlerini uygulayarak hafta sonu sporculara, hafta içi de vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

Kısıtlamanın kaldırılmasıyla merkeze olan ilginin daha da arttığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Biz yine tedbirleri elden bırakmıyoruz. Buraya gelen vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek zaman geçiriyor. Sağlık çalışanları, kurum amirleri ve vatandaşlara destek ve duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah mavi gruptan çıkmayız. Her geçen gün daha iyi bir noktaya ulaşırız. Yeni yağışla birlikte en az 1,5 ay daha buruda kayak sezonu olacak. Burası da cıvıl cıvıl olmaya devam eder. Biz de il dışından, ülke dışından kayakseverleri ağırlamaya devam ederiz."

Kayakseverlerden Medine Taş da kısıtlamanın kalkmasıyla zaman geçirmek için merkeze geldiklerini belirterek, "Bu tesis çok güzel. Herkes çok eğleniyor. Ailece, arkadaşlarıyla gelenler var. Hakkari'de sosyal faaliyet alanı az. Bizim de kayak merkezimiz var. Biz de geldik, güzel zaman geçiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hemen hemen herkesin maskesi var, dikkat ediyorlar. Olması gereken de bu."

Naci Güven de salgınla başa çıkmanın yolunun kurallara uymak olduğuna vurgu yaparak "İnsanlar stres atmak için dışarıya çıktı ve herkes mutlu. Kayak güzel bir etkinlik oluyor. Biz de geldik, burada çocuklarımızla kayak yapıp eğleniyoruz." diye konuştu.

2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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