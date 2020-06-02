Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezine 120 yataklı otel inşa ediliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezine 120 yataklı otel inşa ediliyor

Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, yerli ve yabancı turistlerin konaklama sorununu gidermek ve sporculara kamp imkanı oluşturmak amacıyla projelendirilen 120 yataklı otelin yapımına başlandı.

Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezine 120 yataklı otel inşa ediliyor
02.06.2020 19:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:47

Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, yerli ve yabancı turistlerin konaklama sorununu gidermek ve sporculara kamp imkanı oluşturmak amacıyla projelendirilen 120 yataklı otelin yapımına başlandı.

"Hakkari Kayak Turizmiyle Dünyaya Açılıyor" projesi kapsamında kente 12 kilometre uzaklıktaki merkezde inşasına başlanan otelin, kış turizminin gelişmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Önceki yıl 4'lü telesiyej sistemi ve yeni oluşturulan pist alanlarıyla kayakseverleri ağırlayan kayak merkezinin, 120 yataklı otelin de tamamlanmasıyla bölgenin en önemli merkezlerinden biri olması bekleniyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan vekili İdris Akbıyık, kayak merkezini ziyaret ederek çalışmaların yürütüldüğü alanda incelemede bulundu.

Bölgenin kış turizmine önemli katkı sağlayacak otelin ilk kazmasını vurduklarını belirten Akbıyık, kısa sürede çalışmaları tamamlayarak kayakseverlerin hizmetine sunmayı hedeflediklerini aktardı.

Kayak merkezinin kentin turizminin, ekonomisinin, sosyal ve kültürel yapısının gelişmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Akbıyık, "Son yıllarda özellikle Sanayi ve Teknoloji ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarımızın destekleri, valilik, İl Özel İdaresi imkanlarıyla burada güzel bir tesis yapmaya gayret ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda pist uzunluğumuz bin 200 metre civarıydı, 2019'da bunu 3 bin 500 metreye çıkardık. Yine teleferiği bitirdik. Yaptığımız otelle burası kış turizmi anlamında, sporcuların daha çok kullanabileceği belki uluslararası etkinliklerin yapılabileceği bir kayak merkezi olacak." diye konuştu.

Kayak merkezinin bulunduğu bölgede, karın 6 ay yerde kaldığına dikkati çeken Akbıyık, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl nisan ayı sonuna kadar burada kayak yaptık. Bu, bazen mayıs ayını da bulabiliyor. Türkiye'nin çok güzel kayak merkezleri var ancak tesisimizin karın uzun süre yerde kalması, kalitesi ve kar kalınlığı anlamında ayrıcalıklı bir tarafı olacak. Özellikle civar ülkeler açısından da önemli bir kış turizmi merkezi olacak. Hakkari her şeyin en güzeline layık. İnşallah 2023'e kadar çok farklı bir Hakkari karşımıza çıkacak."

Akbıyık'a, ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk ile AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı Haber
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Haber
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Haber
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı Haber
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi Haber
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı Haber
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Üzerine roman bile yazılan yılkı atları, böyle görüntülendi
Üzerine roman bile yazılan yılkı atları, böyle görüntülendi
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi
Ehliyetsiz sürücü arkasına 'Hatalıyım sıkıyorsa ara' yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Ehliyetsiz sürücü arkasına "Hatalıyım sıkıyorsa ara" yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Dere yatağına düşen otomobil alev aldı! Sürücü hayatını kaybetti
Dere yatağına düşen otomobil alev aldı! Sürücü hayatını kaybetti
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Haldun Dormen Serenay Sarıkaya
Spor Mete Gazoz Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezine 120 yataklı otel inşa ediliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 19:50:25. #1.15#
title