Hakkari'de 2 Bin 610 Aileye Kurban Eti Dağıtıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Hakkari ve ilçelerinde 2 bin 610 aileye kurban eti dağıttı.

TDV'nin vekalet sahipleri adına Hakkari'ye gönderdiği kurbanlıkların büyük kısmı müftülük gözetiminde Merzan Mahallesi'ndeki mezbahada, bir kısmı ise cami görevlilerince bulundukları mahallede kesildi.

Poşetlere konulan kurban etleri, önceden tespit edilen 810 aileye ve yatılı Kur'an kurslarına teslim edildi.



İl Müftü Vekili Yılmaz Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın yürüttüğü "vekaletle kurban kesimi" kampanyasına Hakkarililerin yoğun ilgi göstererek bağışta bulunduğunu söyledi.

İl merkezinde 810, Yüksekova'da 800 ve Şemdinli'de bin aileye kurban etlerini ulaştırdıklarını belirten Önal, "Ayrıca ilimiz genelinde müftülük bünyesinde eğitim veren yatılı Kur'an kurslarına kurban etleri ulaştırıldı. Halkımızın bize verdiği emaneti gerek yurt içi gerek yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Hakkari halkımıza kampanya kapsamında vakfımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Önal, desteklerinden dolayı Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve Veteriner İşleri Müdürlüğü personeline de teşekkür etti.