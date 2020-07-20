Hakkari'de 2 asker şehit oldu
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Hakkari'de 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de üs bölgesine teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı neticesinde 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Hakkari'de 2 asker şehit oldu
20.07.2020 18:42 | Son Güncelleme: 20.07.2020 20:08

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de üs bölgesine teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı neticesinde 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çukurca/Hakkari'de 20 Temmuz 2020 tarihinde bir üs bölgemize teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ATAK helikopterlerimiz, SİHA'larımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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