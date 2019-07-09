Hakkari'de 2 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Hakkari bölgesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Hakkari bölgesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
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