Hakkari'de 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Hakkari bölgesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi.

Hakkari'de 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Hakkari bölgesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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