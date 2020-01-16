Hakkari'de 2 asker şehit

16.01.2020 08:45 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:45

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Çukurca bölgesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Hakkari Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde, atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır."

ANKARA,

Kaynak: DHA