Hakkari'de 2 asker şehit
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Hakkari'de 2 asker şehit

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Çukurca bölgesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

16.01.2020 08:45 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:45
Hakkari'de 2 asker şehit

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), bölgesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Hakkari Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde, atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır."

ANKARA,


Kaynak: DHA
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