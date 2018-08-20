Hakkari'de 2,5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Hakkari'de polis ekiplerince son bir haftalık dönemde yapılan operasyonlarda, 2 kilo 523 gram toz esrar ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 13-20 Ağustos'ta il genelinde yapılan operasyonlarda, 2 kilo 523 gram toz esrar ve 1,9 gram metamfetamin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, olaylarla ilgili tahkikatın devam ettiği aktarıldı.