Hakkari'de 198 şehit ve gazi ailesi ziyaret edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakkari'de 198 şehit ve gazi ailesi ziyaret edildi

Hakkari'de 198 şehit ve gazi ailesi ziyaret edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları ve kurum müdürleri ile birlikte şehit ve gazi ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları ve kurum müdürleri ile birlikte şehit ve gazi ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, vali yardımcıları ve kurum müdürleri ile birlikte 136'sı şehit, 62'si gazi ailesi olmak üzere toplam 198 aileyi evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Ziyaretleri sırasında ailelerin sorun ve taleplerini dinleyen Vali Akbıyık, devlet olarak her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını vurguladı.

Ziyaretleri sırasında çocukları da unutmayan Vali Akbıyık, kendilerine hediyeler verdi. - HAKKARİ

Hakkari'de 198 şehit ve gazi ailesi ziyaret edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Lale Karabıyık
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Caner Cindoruk Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Fırat Aydınus Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hakkari'de 198 şehit ve gazi ailesi ziyaret edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 11:47:45. #1.13#

title