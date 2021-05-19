HAKKARİ'DE 19 MAYIS COŞKUSU
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HAKKARİ'DE 19 MAYIS COŞKUSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

HAKKARİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Valilik önünde düzenlenen törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Kemal Kahraman, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Ak Parti Hakkari İl Başkanı Mutallip Özbek, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Kemal Kahraman, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulması saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Şiirlerin okunması, sporcuların gösterisi ile devam eden tören, Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu'nun müzik dinletisi ve çeşitli spor dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle son buldu.

HAKKARİ'DE 19 MAYIS COŞKUSU
HAKKARİ'DE 19 MAYIS COŞKUSU
HAKKARİ'DE 19 MAYIS COŞKUSU
HAKKARİ'DE 19 MAYIS COŞKUSU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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