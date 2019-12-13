Hakkari'de 19 köy ile 40 mezra yolu ulaşıma kapandı
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Hakkari'de 19 köy ile 40 mezra yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 köy ve 40 mezra yolu ulaşıma kapandı.

13.12.2019 09:09 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:14
Hakkari'de 19 köy ile 40 mezra yolu ulaşıma kapandı

(İHA) – 'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 köy ve 40 mezra yolu ulaşıma kapandı.


Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı birçok köy ve mezra yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Hakkari merkezde 8 köy ve 13 mezra, Yüksekova ilçesinde 11 köy ve 27 mezra olmak üzere 19 köy ve 40 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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