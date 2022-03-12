Hakkari'de 181 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler

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Hakkari'de 181 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hakkari'de 181 köy yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de kar yağışı ve fırtına nedeniyle kent genelinde 181 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de kar yağışı ve fırtına nedeniyle kent genelinde 181 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürlüğü yetkilileri, saat 07.50 itibari ile Hakkari merkeze bağlı 16 köy, 33 mezra, Şemdinli'de 1 köy, Yüksekova ilçesinde ise 55 köy, 76 mezra yolu olmak üzere 181 köy ve mezra yolunun kapandığını belirttiler. Kentten 12 kilometre mesafede bulunan bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi tipiye rağmen kayak merkezi yolunu yeniden ulaşıma açtı. Hakkari Kayak Federasyonu İl Temsilcisi Halil Kurşun, zorlu bir çalışma ile kayak merkezi yolunu yeniden ulaşıma açan Hakkari Valiliği ve İl Özel İdaresi yetkililerine teşekkür etti. - HAKKARİ

Hakkari'de 181 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayak Merkezi, Hakkari, Fırtına, kar, Yerel, Haberler

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