Hakkari'de 167 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Hakkari'de 167 Kilo Eroin Ele Geçirildi

HAKKARİ'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 167 kilo eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de 167 Kilo Eroin Ele Geçirildi

HAKKARİ'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 167 kilo eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkari- Van Karayolu'ndaki uygulama noktasında, polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.  Narkotik dedektör köpek 'Colt' ile yapılan aramalarda, aracın gizli bölmelerinde 167 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

- Hakkari

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