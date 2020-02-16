Hakkari'de 166 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

16.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:46

Hakkari il genelinde 166 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Yoğun kar yağışının belirli aralıklarla etkisini sürdürdüğü Hakkari'de, 166 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada 40 köy 126 mezra yolu olmak üzere 166 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı bulunduğu ifade edilirken, kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA