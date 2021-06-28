Hakkari'de 16-18 Temmuz'da "Cilo Sat Gölleri 2. Doğa Sporları Festivali" düzenlenecek
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Hakkari'de 16-18 Temmuz'da "Cilo Sat Gölleri 2. Doğa Sporları Festivali" düzenlenecek

Hakkari'de 16-18 Temmuz'da 'Cilo Sat Gölleri 2. Doğa Sporları Festivali' düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'de 16-18 Temmuz'da "Cilo Sat Gölleri 2. Doğa Sporları Festivali" yapılacak.

Hakkari'de 16-18 Temmuz'da "Cilo Sat Gölleri 2. Doğa Sporları Festivali" yapılacak.

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğinden yapılan açıklamada, kentin doğal zenginlikleri ve doğa sporları potansiyelinin tanıtılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 16-18 Temmuz'da festivalin düzenleneceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"25 Eylül 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye'nin 45. milli parkı ilan edilen Cilo Sat Dağları, 22 buzul gölüne, binlerce yıllık kaya resimlerine, 3 bin metre rakım üzerindeki birçok zirveye ev sahipliği yapmaktadır. Çevresindeki doğal güzellikler ve biyolojik çeşitliliğiyle bir günde dört mevsimin yaşandığı Cilo Sat Gölleri'nde düzenlenecek festivalde, dağcılık, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, kampçılık, kano, bisiklet ve müzik dinletisi gibi birçok etkinlik yapılacaktır. Tüm doğaseverleri Cilo Sat Gölleri 2. Doğa Sporları Festivali'ne bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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