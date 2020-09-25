Hakkari'de 153 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 153 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 153 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 153 kilo 300 gram eroin, 6 kilo 242 gram sentetik uyuşturucu ve 6 kilo 400 gram afyon sakızı bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı