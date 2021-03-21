Hakkari'de 1500 fidan toprakla buluşturuldu
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Hakkari'de 1500 fidan toprakla buluşturuldu

21.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:24
Hakkari'de 1500 fidan toprakla buluşturuldu

Hakkari'de 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Hakkari'de 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Sümbül Mahallesi Kent Ormanlarında düzenlenen programda karaçam, sarıçam ve ardıç fidanları toprakla buluşturuldu.

Programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart'ın nevruz günü olduğunu belirterek, Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Güzel bir etkinlik için bir araya geldiklerini ifade eden Akbıyık, "Orman İşletme Müdürlüğümüzün hazırladığı alanda 1500 fidanı toprakla buluşturacağız. Ayrıca bugün Dünya Down Sendromlu Farkındalık Günü. Özel insanlarımız hayatın her alanında bizlerle beraberler. Onların da gününü kutluyoruz." dedi.

Vali Akbıyık, fidan dikiminin ardından çocuklara kitap ve hediyeler verdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, Orman İşletme İl Müdürü Hakan Zeybek, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Derman Çetin, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Abidin Bozkurt, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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