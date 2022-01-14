HAKKARİ'DE 15 KÖY VE 49 MEZRANIN YOLU KARDAN KAPANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HAKKARİ'DE 15 KÖY VE 49 MEZRANIN YOLU KARDAN KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy ve 49 mezranın yolu, ulaşıma kapandı.

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy ve 49 mezranın yolu, ulaşıma kapandı. Yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı. Merkeze bağlı 10 köy ile 28 mezra, Şemdinli'ye bağlı 1 köy ve 3 mezra, Yüksekova'da ise 4 köy ile 18 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapalı 15 köy ve 49 mezra yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin 10 iş makinesi ve 50 kişilik personel ile başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kar yağışının bölgede pazartesi gününe kadar aralıklarla etkili olacağı belirtildi.

HAKKARİ'DE 15 KÖY VE 49 MEZRANIN YOLU KARDAN KAPANDI

HAKKARİ'DE 15 KÖY VE 49 MEZRANIN YOLU KARDAN KAPANDI

HAKKARİ'DE 15 KÖY VE 49 MEZRANIN YOLU KARDAN KAPANDI

Ordu'nun 6 ilçesinde okullara 'kar' tatili

Ordu'nun 6 ilçesinde okullara 'kar' tatili

 Van'da okullara 'kar' tatili

Van'da okullara 'kar' tatili

 Meteoroloji'den Doğu bölgeler için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak

Meteoroloji'den Doğu bölgeler için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title