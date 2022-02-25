Hakkari'de 15 kilo 811 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Hakkari'de 15 kilo 811 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AA, Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de 15 kilo 811 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 kilo 811 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 kilo 811 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Orman Mahallesi bölgesinde dün jandarma ekiplerince 14 paket içinde 15 kilo 811 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Metamfetamin, Uyuşturucu, Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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