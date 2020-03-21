Hakkari'de 12 yerleşim yolu ulaşıma kapandı Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 12 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi.

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 12 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi.

Yoğun kar yağışı ile birlikte saat 09: 00 itibaren Hakkari'de 1 köy, 7 mezra, Yüksekova ilçesinde 4 mezra yolu olmak üzere 12 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA